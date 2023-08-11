Spiegel: правительство ФРГ отказалось выделять порядка €24 млн на помощь Нигеру

По данным издания, эти денежные средства удерживает германская государственная банковская группа KfW

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Германии после военного переворота в Нигере приостановило двустороннее сотрудничество c африканской страной. Порядка €24 млн, которые фактически были запланированы на сотрудничество в целях развития между двумя странами, не будут выделены Нигеру в этом году, пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, германская государственная банковская группа KfW удерживает €23,7 млн. Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), через которое осуществляется техническое сотрудничество, в 2023 году не будет выплачивать €235 тыс. "Военное правительство Нигера почувствует последствия очень быстро", - отметила эксперт германского института устойчивого развития Карина Мросс. "В Нигере около 40% национального бюджета формируется за счет средств международных доноров", - пояснила она.

Значительная часть средств в Нигер поступает из Германии, Евросоюза и Франции, которые также прекратили выплаты. Мросс убеждена, что правительство ФРГ приняло правильное решение. В то же время фракция Левой партии в Бундестаге относится к этому решению более критично. "Тот факт, что федеральное правительство прекращает сотрудничество в целях развития для Нигера без широкого обсуждения, является не более чем знаком собственной беспомощности во внешней политике", - полагает представитель фракции Левой партии в Бундестаге Корнелия Мёринг.