11 августа, 17:50,
обновлено 11 августа, 18:14

Минцифры готовит изменения в меры поддержки IT-отрасли из-за повышения призывного возраста

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ готовит предложения по изменению указа президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли, где будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. Об этом сообщил журналистам в рамках форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.

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"Минцифры в связи повышением призывного возраста готовят предложение корректировки соответствующего указа", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что в указе президента о поддержке IT-отрасли, есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По сравнению с действующими правилами верхняя границы призывного возраста сдвигается на три года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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