Запрет на использование "золотого диапазона" для 5G пропишут в стратегии телеком-отрасли

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что для этого формата связи остаются другие диапазоны, например, 4400-4990 МГц

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Запрет на использование так называемого золотого диапазона связи для сетей 5G будет прописан в стратегии развития телекомуникационной отрасли до 2035 года. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция".

"В явном виде в проекте стратегии будет прописан запрет на использование "золотого диапазона", - сказал Шадаев.

Для формата связи 5G, по словам министра, остаются другие диапазоны, например, 4400-4990 МГц.

Вместе с тем, как рассказал Шадаев, Минцифры совместно с операторами будут обсуждать вопрос снятия ограничения на использование так называемого цифрового дивиденда (диапазон 700 МГц, которой использовался для аналогового вещания телеканалами), и возможно ли снять его в принципе.

"Есть указ президента, где написано, что перераспределение этих частот, которые использовались для аналогового вещания тех каналов, которые вошли в мультиплексы, может осуществляться только по согласованию с вещателями. Это прямая норма указа. Исходя из этого, вещатели говорят: вы ничего без нашего согласования сделать не можете, а мы оцениваем это вот в такую сумму. Я не помню цифру, но сумма очень большая", - рассказал Шадаев.

История вопроса

До сих пор операторам связи в России не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая "золотой диапазон", который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне уже построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь. При этом операторы связи считают, что без "золотого диапазона" развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение, в принципе, находится под вопросом.

В июле 2023 года Минцифры РФ представило военным свое предложение об использовании этого диапазона для развития сети связи стандарта 5G.