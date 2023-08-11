РФ проинформировала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на Запорожской АЭС

Постпредство России также уведомило, что дизельного топлива на станции хватит на 23 дня работы аварийных генераторов

ВЕНА, 11 августа. /ТАСС/. Российская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует норме. Об этом говорится в ноте, переданной постоянным представительством РФ при международных организациях в Вене.

"Радиационный фон на ЗАЭС и за ее пределами не превышает установленный стандарт", - указывается в ноте, опубликованной на сайте МАГАТЭ.

Постпредство РФ также уведомило, что дизельного топлива на станции хватит на 23 дня работы аварийных генераторов. Сейчас на объекте достаточно сотрудников для плановых ремонтных работ, при этом набор персонала продолжается.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами.