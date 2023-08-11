11 августа, 18:33
Военная операция на Украине

РФ проинформировала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на Запорожской АЭС

Постпредство России также уведомило, что дизельного топлива на станции хватит на 23 дня работы аварийных генераторов

ВЕНА, 11 августа. /ТАСС/. Российская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует норме. Об этом говорится в ноте, переданной постоянным представительством РФ при международных организациях в Вене.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Радиационный фон на ЗАЭС и за ее пределами не превышает установленный стандарт", - указывается в ноте, опубликованной на сайте МАГАТЭ.

Постпредство РФ также уведомило, что дизельного топлива на станции хватит на 23 дня работы аварийных генераторов. Сейчас на объекте достаточно сотрудников для плановых ремонтных работ, при этом набор персонала продолжается.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация