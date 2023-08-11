Минцифры и операторы проработают механизм защиты инвестрасходов для доступности тарифов

Глава министерства Максут Шадаев пояснил, что механизм позволит до принятия решения о повышении тарифов обосновывать его потенциальную возможность, которая будет привязана к прозрачной модели, где операторы показывают свои расходы

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ и операторы связи проработают механизм защиты инвестиционных расходов, который позволит сохранить доступность тарифов для разных категорий населения. Об этом журналистам сообщил в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава Минцифры Максут Шадаев.

"Я считаю, что должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит доступность для разных категорий населения. Мы понимаем, что они [операторы] должны инвестировать в модернизацию сетей, расходы увеличиваются, а с другой стороны, те категории граждан, которые не имеют возможности заплатить, должны иметь возможность использовать тариф. Мы проработаем с операторами механизм защиты операторами своих инвестрасходов", - сказал Шадаев.

Он пояснил, что механизм позволит до принятия решения о повышении тарифов обосновывать его потенциальную возможность, которая будет привязана к прозрачной модели, где операторы показывают свои расходы. "Мы планируем, что в сентябре мы договоримся о таком формате. Мы - это Минцифры и ФАС", - добавил Шадаев.