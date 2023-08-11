Буркина-Фасо разрешила экспорт зерновых в Нигер

Речь идет об экспорте проса, кукурузы, сорго и фасоли

РАБАТ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо в пятницу объявили о решении разрешить экспорт зерновых в соседний Нигер, оказавшийся с конца июля под санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает правительственное Буркинийское информационное агентство.

Правительство в Уагадугу "в порядке исключения разрешило экспорт проса, кукурузы, сорго и фасоли в Нигер в знак солидарности со своим соседом", говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года власти Буркина-Фасо, которая сама нуждается в продовольственных товарах, приостановили экспорт зерновых культур, таких как просо, кукуруза, сорго и фасоль.