Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Глава министерства Максут Шадаев отметил, что в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple. Об этом журналистам сообщил в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", - сказал министр.

По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - добавил Шадаев.

Министр пояснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям.

О запрете техники Apple

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.