Минцифры изучает ситуацию с приостановкой лицензий Microsoft после 30 сентября

Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что в министерстве не рассчитывали на то, что эта ситуация с лицензиями может долгое время продолжаться

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ разбирается в ситуации с заявлением Microsoft о том, что после 30 сентября компания перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам. Об этом сообщил в кулуарах форума "Цифровая эволюция" министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Мы сейчас разбираемся, эта информация вечера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт", - сказал Шадаев в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что эта проблема была понятна, и в министерстве не рассчитывали на то, что эта ситуация с лицензиями может долгое время продолжаться. "Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", - добавил министр.

Он отметил, что в России есть альернатива софту от Microsoft.

О том, что российские корпоративные клиенты больше не смогут после 30 сентября продлить действующие подписки Microsoft, накануне сообщило инфомационно-аналитическое агентство TelecomDaily.