Германия в июле после закрытия АЭС импортировала рекордное количество электроэнергии

ФРГ теперь должна полагаться на помощь других европейских стран, так как никто серьезно не хочет использовать уголь в качестве источника энергии будущего, прокомментировал ситуацию газете Bild глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Германия после закрытия последних действующих в стране атомных электростанций импортировала в июле рекордное количество электроэнергии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ.

По ее информации, в июле этот показатель составил 5783,4 ГВт·ч, что стало абсолютным рекордом. Германия, как пишет издание, никогда не покупала столько электроэнергии за границей. Импортная цена составила €97,20 за МВт·ч, а экспортная достигла всего €38,60 за МВт·ч. Это означает, что ФРГ платит почти на €60 за МВт·ч больше, чем ее соседи в Евросоюзе платят за электроэнергию из Германии. ФРГ, как указывает Bild, является нетто-импортером с момента закрытия атомных электростанций, и объем импорта продолжает расти.

Глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил газете, что "стратегия импорта по-прежнему будет мешать ФРГ". Дефицит электроэнергии в Германии, по его мнению, приведет к росту цен, что также окажет влияние на европейский рынок электроэнергии. ФРГ теперь должна полагаться на помощь в области энергоснабжения других европейских стран, потому что никто серьезно не хочет использовать уголь в качестве источника энергии будущего, а зеленая электроэнергия еще недостаточно доступна. "Мы ставим себя в зависимость от этого", - констатировал он.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Последние АЭС первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.

Отключение АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ ожесточенные дискуссии и споры. Даже в рядах правящей коалиции произошел раскол по вопросу отключения станций. Свободные демократы выступали за продолжение использования АЭС и настаивали на том, что атомная энергетика надежна и не наносит ущерба окружающей среде. Но "зеленым" в итоге удалось отстоять в правительстве свою повестку и добиться отключения. Первая коммерческая АЭС была запущена в ФРГ более 60 лет назад - в 1960 году в баварском округе Нижняя Франкония.