Пушилин выразил надежду на участие Белоруссии в застройке Азовского побережья в ДНР

Врио главы региона уточнил, что в случае одобрения инициативы президентом России власти Донецкой Народной Республики поддержат эту идею в полной мере

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) рассчитывают на участие Белоруссии в застройке Азовского побережья. Об этом ТАСС сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"У нас же есть Союзное государство (России и Белоруссии - прим. ТАСС). Почему бы для дружественной Республики Беларусь, которая тоже подвергается агрессии со стороны внешнего мира, тоже не сделать доступным Азовское море? Почему бы Республике Беларусь тоже не выделить участки земли, где могут быть построены пансионаты, дома отдыха, санатории? Такая идея, конечно, есть", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что в случае одобрения инициативы президентом РФ власти региона ее тоже поддержат в полной мере.

Ранее врио главы ДНР сообщил ТАСС, что восстанавливающим Донбасс шефам-регионам могут предложить земли Азовского побережья для создания курортных зон.

Детский отдых

Пушилин также рассказал, что на побережье Азовского моря в ДНР планируют построить детские лагеря и пансионаты. "Идет речь и об отдыхе детей. Будут однозначно построены пансионаты, детские лагеря. Особенно стоит учесть особенности Азовского моря, его химического состава, в плане оздоровления детей это будет здорово", - полагает собеседник агентства.

Он уточнил, что в планах властей - обеспечить круглогодичный отдых на побережье, куда могли бы приезжать дети из РФ, а также из стран Евразийского союза.

10 августа врио главы ДНР принял участие в совещании с участием операционного директора АСИ Георгия Белозерова, на котором обсуждалась стратегия развития акватории Азовского бассейна и территории приазовского побережья. Он не исключил возможности превращения Азовского моря, ставшее внутренним морем РФ, в союзное море, которое активно будет использовать Союзное государство России и Белоруссии.