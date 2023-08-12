Япония договорилась сотрудничать с Замбией в добыче никеля и кобальта

Президент Замбии Хакаинде Хичилема на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой выразил надежду на то, что страну привлекут к обработке добываемых ресурсов

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Япония и Замбия договорились сотрудничать в области добычи полезных ископаемых, в том числе меди, а также никеля и кобальта, необходимых для производства аккумуляторов. Соответствующие меморандумы были подписаны во время визита министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры в эту африканскую страну.

Тему сотрудничества в горнодобывающей отрасли обсуждал на встрече с министром, в частности, президент Замбии Хакаинде Хичилема. Глава государства выразил надежду на создание формата, позволяющего привлекать в страну инвестиции японских компаний и производить обработку добываемых ресурсов, чтобы создавать добавленную стоимость.

Япония заинтересована в развитии сотрудничества со странами Африки, располагающими ресурсной базой, поскольку тесная конкуренция с Китаем в области производства электромобилей ограничивает доступ Токио к ключевым природным ресурсам в этой сфере.

Перед Замбией Нисимура посетил Демократическую Республику Конго (ДРК), располагающую крупнейшими в мире запасами кобальта. Там японский министр также договорился об углублении сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых.

В рамках африканского турне Нисимура с 6 по 13 августа посещает Намибию, Анголу, ДРК, Замбию и Мадагаскар.