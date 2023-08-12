Глава МИД КНР обсудил с властями Малайзии продвижение совместных экономических проектов

Ван И в ходе встречи с малайзийским коллегой Замбри Абдулом Кадиром отметил, что Пекин заинтересован в углублении сотрудничества с Куала-Лумпуром в сфере продовольственной безопасности

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Малайзию встретился с премьер-министром, а также с главой МИД этой страны - Анваром Ибрагимом и Замбри Абдулом Кадиром. Как сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили продвижение экономического сотрудничества и инфраструктурные проекты инициативы "Один пояс - один путь".

"КНР и Малайзия - развивающиеся страны, государства с формирующимися рынками. Они придерживаются схожих концепций развития, имеют обширную сферу общих интересов", - заявил Ван И на встрече с Анваром Ибрагимом.

Китайский дипломат указал на успешность китайско-малайзийских проектов и подтвердил готовность Китая укреплять сотрудничество с Малайзией на взаимовыгодной основе.

На встрече с Замбри Абдулом Кадиром глава МИД КНР отметил традиционно дружественный характер контактов, поддерживаемых между двумя странами, которые 10 лет назад установили друг с другом всестороннее стратегическое партнерство. Он напомнил, что в 2024 году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Куала-Лумпуром.

Ван И выразил удовлетворение в связи с успешным сотрудничеством двух государств в автомобилестроении, в области экономической цифровизации и в альтернативной энергетике. "Мы поддерживаем и поощряем, чтобы как можно больше китайских компаний инвестировали в Малайзию и развивали здесь свой бизнес", - уточнил он.

Министр иностранных дел Китая добавил, что КНР заинтересована в увеличении поставок малайзийской продукции. По его словам, китайская сторона стремится к углублению сотрудничества с Малайзией в таких направлениях, как аграрные технологии и продовольственная безопасность.