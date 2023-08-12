На юго-западе Казахстана из-за аварии на МАЭК произошло отключение электроэнергии

До завершения аварийно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате ввели ежедневное ограничение промышленных потребителей региона

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Мангистауской области на юго-западе Казахстана в связи с аварией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК). Об этом сообщила пресс-служба национальной компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"Произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт", - говорится в сообщении.

По данным компании, затем произошла новая авария - отключился третий блок на тепловой электростанции МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт. "Это привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле", - указали в пресс-службе. По ее данным, национальная электрическая сеть продолжила функционирование в штатном режиме, что позволило частично заместить выбывшие мощности.

До завершения аварийно-восстановительных работ на МАЭК введено ежедневное ограничение промышленных потребителей региона. В приоритетном порядке будут обеспечиваться потребности населения и социально важных объектов, заверили в компании.

В начале июля на объектах МАЭК вследствие аварии отключился первый энергоблок, что привело к нестабильности в энергосистеме Западного Казахстана с массовыми отключениями потребителей в регионе. В том же месяце правительство заявило, что в республике планируют провести модернизацию комбината ввиду его высокой аварийности, связанной с сильным износом оборудования.