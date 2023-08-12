Иена ослабла до полуторамесячного минимума на опасениях повышения ставки ФРС

Курс японской национальной валюты опустился на уровень примерно в 145 иен за доллар

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Курс японской национальной валюты опустился до полуторамесячного минимума примерно в 145 иен за доллар на фоне опасений возможного повышения учетной ставки ФРС США. Об этом свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке.

После достижения отметки в 145 иен за доллар курс японской валюты незначительно укрепился до 144,9 иены за доллар. В четверг, в ходе последних торгов в Токио на этой неделе, курс составлял 143,8 иены за доллар.

По мнению аналитиков, ослабление иены вызвано опасениями среди инвесторов относительного возможного дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США после публикации данных об оптовой инфляции в июне, которая достигла 0,8%, что оказалась выше прогнозов аналитиков.

В то же время Банк Японии сохраняет свою сверхмягкую денежную политику и фактически отрицательную краткосрочную учетную ставку. Разрыв в учетных ставках США и Японии делает инвестиции в инструменты, номинированные в долларах, выгоднее и, следовательно, ослабление иены.