Горный курорт "Архыз" запустил канатную дорогу

По одному туристическому билету гости смогут посетить как Южный, так и Северный склон

12 августа. ТАСС. Всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии запустил 12 августа канатную дорогу на Южном склоне досрочно после технического обслуживания, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе курорта.

"На курорте "Архыз" досрочно запустили после технического обслуживания канатную дорогу "Млечный путь", с 12 августа для гостей курорта открыты две канатные дороги. По одному туристическому билету можно посетить как Южный, так и Северный склон: здесь гостей ждут видовые площадки на высотах 2 240 м и 2 505 м над уровнем моря, две экологические тропы, прогулка к водопаду и маршрут "Пик Смирнова" к одному из самых красивых панорамных видов в Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Курорт расширил возможности стандартного туристического билета, который будет действовать два дня. В тарифе предусмотрен один подъем и один спуск на каждой канатной дороге, стоимость при этом осталась неизменной - 1 600 рублей за стандартный билет для взрослого. "Дополнительно для гостей, отправляющихся в горные походы с ночевками, действует тариф "Походный" с расширенным сроком действия", - отметили в компании.

Подъем на канатной дороге "Млечный путь" также обеспечивает доступ в байк-парк - зону трасс для катания на горном велосипеде. Для проезда велосипедистов подготовлено семь кабин канатной дороги и абонемент с неограниченным числом подъемов - байк-пасс. Канатные дороги обоих склонов будут открыты до 15 октября, в межсезонье, с 16 октября, будет работать канатная дорога "Млечный путь" на Южном склоне, а на Северном начнется подготовка к зимнему сезону.

Курорт "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс с системой искусственного оснежения и восемь канатных дорог, горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. За прошедший год комплекс посетили порядка 850 тыс. человек. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на размещение в отелях "Архыза" в 2022 году увеличился в 2,6 раза. Курорт стал лидером особых экономических зон России туристско-рекреационного типа с показателем эффективности 95% за прошедший год.