Глава Калмыкии поручил в сжатые сроки приступить к решению проблем с водоснабжением Элисты

Бату Хасиков уточнил, что если профильный зампред, администрация города и "Элиставодоканал" не решат проблему, то "будут сделаны соответствующие кадровые выводы"

ЭЛИСТА, 12 августа. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков потребовал от профильных структур в республике и МУП "Элиставодоканал" в течение месяца предоставить расчет для замены самого проблемного участка сети водоснабжения в Элисте для решения ситуации с бесперебойной подачей воды населению. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам проведенного совещания.

Ранее со ссылкой на главу администрации Элисты Шафрана Тепшинова сообщалось, что власти города с 7 августа ввели ограничение водоснабжения для всего частного сектора и пригородного поселка Аршан. Эта мера вызвана возникновением дефицита воды в резервуаре, падением ее давления в сетях водоснабжения, а также их сверхизношенностью. Власти организовали подвоз воды для жителей частного сектора и для многоэтажек, попавших в зону аварийных ситуаций из-за завоздушенности сетей.

"На встрече с руководством города, "Элиставодоканала" и членами правительства Калмыкии поставил задачу в кратчайшие сроки сделать все, чтобы мы могли подать воду людям. Мы давно знаем, что сети изношены более чем на 80%, и жара в Калмыкии не в первый раз. Где системный подход к контролю ситуации!? Поэтому до конца месяца правительство, администрация города и "Элиставодоканал" обязаны предоставить четкий расчет, который позволит предусмотреть предварительные работы по замене самого проблемного участка трубы, которую в народе называют "деревянной", - написал глава республики.

Хасиков уточнил, что если профильный зампред, администрация города и "Элиставодоканал" не решат проблему, то будут сделаны соответствующие кадровые выводы.

"Далее мы уже глобально решим проблему. У нас готово ПСД на обновление всей инфраструктуры, нужна федеральная поддержка. Уверен, руководство страны нас услышит. Земляки, никто вас в беде не оставит", - добавил он.

В Калмыкии всю последнюю неделю держалась аномальная жара, температура воздуха достигала отметок 42-45 градусов.