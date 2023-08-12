В Москве завершили монолитные работы в одной из башен бизнес-центра iCITY

Общая площадь башни составит более 46 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили монолитные работы в 34-этажной башне бизнес-центра iCITY в Москве. Общая площадь башни составит более 46 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Компания MR Group закончила монолитные работы в 34-этажной башне бизнес-центра iCITY. Объект строится в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, вл. 37 (ЦАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что в составе офисного комплекса две башни: 61-этажная Space Tower и 34-этажная Time Tower, которые объединены между собой 8-этажным стилобатом. Общие площади башен составляют 89 416 кв. м и 46 467 кв. м соответственно. В башне Time Tower в монолите возведены все этажи, в башне Space Tower работы ведутся на уровне 49 этажа.

По информации девелопера, на обоих корпусах выполняется монтаж фасадных конструкций. Также ведутся работы по подключению к сетям, электро-, тепло- и водоснабжения. Внутри зданий продолжаются инженерные и отделочные работы в местах общественного пользования.

Общая площадь проекта - 230 тыс. кв. м, в стилобатной части небоскребов будет расположен паркинг на 942 машино-места, летний сад с зонами для отдыха и просторными площадками. Резидентам и посетителям центра будет доступна собственная торговая инфраструктура: фуд-холл, кафе и рестораны, мини-маркет, салоны красоты, цветочные магазины, аптеки, химчистка, ателье, службы сервиса и другое.

"Проект поспособствует созданию дополнительных рабочих места. Это тем более важно, учитывая тот факт, что мэр Москвы Сергей Собянин уделяет пристальное внимание созданию новых рабочих мест и новых мест общественного притяжения. Объект появится в деловом кластере Москва-Сити, что должно также дать новый импульс развитию района", - добавила Пятова.