В Башкирии в строительство гостиницы на горнолыжном курорте вложат свыше 1 млрд рублей

В перечень приоритетных инвестпроектов региона включены два объекта на южном и северном склонах курорта

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Инвестор ООО ГК "Садовое кольцо Белорецк" планирует строительство гостиницы на горнолыжном курорте "Мраткино" в Башкирии стоимостью 1,2 млрд рублей. В перечень приоритетных инвестпроектов региона включены два объекта на южном и северном склонах курорта, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и инновационной политики республики.

"Представлен пакет документов по проекту "Всесезонный семейный курорт Мраткино - Южный склон" - объем инвестиций 1,2 млрд рублей. Запланировано строительство гостиничного комплекса", - сказано в сообщении.

При этом инвестором ООО ГК "Садовое кольцо Белорецк" вносятся изменения в параметры проектов, которые ранее получили статус приоритетных инвестиционных. По ним инвестиции составляли 6 млрд рублей в два объекта.

Всесезонный семейный курорт "Мраткино" является якорным объектом утвержденной концепции развития туристско-рекреационного кластера "Горные курорты Башкирии "Легенда Урала". Он расположен в Абзелиловском и Белорецком районах Башкирии. По проекту запланировано строительство гостиниц, подъездной дороги, горных трасс, кресельных и ленточных подъемников, спа-салона, медицинского центра, магазинов, банного комплекса, санатория, кинотеатра.