В Москве у станции метро "Дмитровская" появится общественно-деловой центр

Его площадь составит 50 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект строительства общественно-делового центра у станции метро "Дмитровская" на месте долгостроя в Тимирязевском районе. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории вблизи станции "Дмитровская", предполагающий строительство общественно-делового центра по программе комплексного развития территорий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектируемая территория площадью 0,75 га ограничена Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2. Проект предусматривает демонтаж объекта незавершенного строительства (гаража-стоянки) и строительство на его месте общественно-делового центра площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой.

Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию. Здесь проложат новые сети и разместят необходимые объекты инженерной инфраструктуры.

Реализация проекта планировки позволит создать свыше 3,5 тыс. рабочих мест.