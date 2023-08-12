"Автодор" построит и реконструирует более 1,4 тыс. км дорог до 2030 года

По словам зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, госкомпания ежегодно показывает хорошие результаты работы и создает важные, крупные дорожные объекты по всей стране

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, продлевающее программу деятельности госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") до 2030 года. В результате компания построит и реконструирует более 1,4 тыс. км, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, сообщается на сайте кабмина.

"Госкомпания "Автодор" ежегодно показывает хорошие результаты работы и создает важные, крупные дорожные объекты по всей стране. Подписанное распоряжение будет способствовать дальнейшему развитию в России сети скоростных автомагистралей. В результате с 2023 по 2030 год госкомпания построит и реконструирует более 1,4 тыс. км современных автомобильных дорог, то есть в среднем планируется вводить 175 км в год", - приводятся слова Хуснуллина.

Распоряжение также приводит объекты и объемы строительства "Автодора" в соответствие с параметрами утвержденного правительством пятилетнего плана дорожной деятельности, реализация которого даст дополнительный синергетический эффект в отрасли, добавил вице-премьер.

"В портфеле госкомпании более 10 проектов. Большая часть из них уже хорошо известна: дублер дороги Джубга - Сочи, Юго-Западная хорда. Их реализация позволит разгрузить дороги городов Черноморского побережья, жители Урала и Сибири смогут, не заезжая в Москву, доехать до Черного, Азовского и Каспийского морей", - рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Кроме этого, в портфеле госкомпании еще такие перспективные проекты, как Пулковская развязка на М-11 "Нева", КАД-2, обход Орехово-Зуева в Подмосковье, развитие платных участков на М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", строительство новых развязок с ЦКАД в Московской области, добавил Петушенко.

Отмечается, что за 12 лет действия программы компанией "Автодор" было построено и реконструировано порядка 2 тыс. км автомобильных дорог, что составляет в среднем 153,8 км дорог в год.