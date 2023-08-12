Ростех показал Су-57, Ка-52, Т-90, "Ланцет", "Панцирь" и ТОС в виде фентези-монстров

Как отметили в госкорпорации, 90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на ее предприятиях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила проект, в рамках которого в виде фантастических механизированных монстров изображены наиболее яркие образцы российского вооружения - истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-90М "Прорыв", барражирующий боеприпас "Ланцет", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Новые облики отечественного вооружения опубликованы в Telegram-канале корпорации.

"В этом проекте мы представляем боевую технику госкорпорации, участвующую в СВО, в виде механризированных монстров. 90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях Ростеха. У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер", - отметили в Ростехе.

Танк Т-90М "Прорыв", произведенный на "Уралвагонзаводе" в рамках проекта изображен в виде медведя. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - визитная карточка тульского Конструкторского бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" способен надежно защищать бойцов и технику от средств воздушного нападения. "Панцирь" представлен в виде гигантского шерстистого носорога.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" изображен в виде пчелы с выпущенным жалом. "Как и эти насекомые, беспилотники концерна "Калашников" неустанно трудятся на полях боев спецоперации. Дроны-камикадзе способны атаковать только раз в жизни - как и пчела, погибающая после укола жалом. Тем не менее, "Ланцеты" - это одно из самых эффективных вооружений, которые используют наши войска", - заявили в госкорпорации.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52, созданный "Вертолетами России", давно прозвали "Аллигатором", способен "сомкнуть челюсти своего вооружения на горле вражеской техники", что доказывает каждый день в зоне спецоперации. Истребитель Су-57 показан в виде робота-сокола. Самолет способен "завоевывать господство" в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами. Характер этой машины отражает облик хищной птицы.

"ТОС-1А "Солнцепек", созданный "Омсктрансмашем", - это огнедышащий дракон российской армии, способный поражать позиции противника. Один залп этой машины накрывает 4 кв. км, а взрывные волны "накладываются" друг на друга, усиливая поражающий эффект. По этой причине "Солнцепек" изображен в виде героя славянской мифологии змея Горыныча", - пояснили в Ростехе.