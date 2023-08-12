В Крым поступили дополнительные запасы топлива

Власти проконтролируют цены на него, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Дополнительные запасы горюче-смазочных материалов поступили в Крым, в случае завышения цен на заправках владельцы будут наказываться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Ранее власти Крыма сообщали, что в социальных сетях поступает информация о продаже бензина отдельных марок по талонам. Гоцанюк пообещал увеличить в Крым поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95.

"Сегодня ночью горюче-смазочные материалы поступили на полуостров Крым. До 17:00 сегодня они появятся на всех автозаправочных станциях Крыма. Ситуацию контролирую лично. В случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования", - написал Гоцанюк.

Он также попросил жителей Крыма и гостей полуострова в случае отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости сообщать на прямые линии Совета министров республики, а также оставлять комментарии на его страницах в соцсетях.