В Туркмении заявили о готовности работать по Транскаспийскому трубопроводу с Европой

По нему планируют осуществлять поставки республиканского газа в Европейский союз, отметил глава МИД Туркмении Рашид Мередов

ТУКРМЕНБАШИ /ТУРКМЕНИЯ/, 12 августа. /ТАСС/. Туркмения готова продолжать взаимодействие с европейскими партнерами по проекту Транскаспийского газопровода, по которому планируется осуществлять поставки туркменского газа в Европейский союз. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

"Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского газопровода. Идея его строительства, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась нашей страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве ключевого условия обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, транзитеров и потребителей энергии", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Каспийское море - море мира и дружбы".

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркмении в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. После подписания конвенции в некоторых СМИ появлялись сообщения, что соглашение дало зеленый свет реализации проекта, который предусматривает поставки на европейский рынок туркменского газа в объеме 30 млрд куб. м ежегодно в течение как минимум 30 лет.

Единственными путями поставок туркменского газа на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.

Научно-практическая конференция "Каспийское море - море мира и дружбы" проходит в субботу в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. Участники форума, среди которых представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, Евросоюза, ОБСЕ), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств, обсуждают актуальные вопросы каспийской проблематики: взаимодействие прибрежных стран в политической, экономической, научной, экологической и других областях.