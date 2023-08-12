Посол РФ: Россия нацелена на сотрудничество в энергетике с каспийскими партнерами

Иван Волынкин напомнил, что Каспийский регион является одним из ключевых экономических районов мира

ТУРКМЕНБАШИ /ТУРКМЕНИЯ/, 12 августа. /ТАСС/. Россия нацелена на совместную работу по реализации транспортных и энергетических проектов с прикаспийскими странами. Об этом заявил посол РФ в Туркмении Иван Волынкин.

"Россия вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания на Каспии, сохранение его биоразнообразия и высоких экологических стандартов, модернизации портовой и прибрежной инфраструктуры, обновление флота. Нацелены на совместную работу со всеми каспийскими партнерами по реализации транспортных и энергетических проектов с нашим участием, в том числе, в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", экспорту российских товаров, сельскохозяйственной продукции и удобрений", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Каспийское море - море мира и дружбы".

Он напомнил, что Каспийский регион - один из ключевых экономических районов мира: в нем проживает более 270 млн человек, на его долю приходится 12,6% мирового экспорта энергетических ресурсов и 7% мирового товарного экспорта. "Торговый оборот внутри региона растет на десятки процентов в год. При этом Каспий - яркий пример открывающихся возможностей для всех стран участников, действующих на благо своих народов и отстаивающих собственные национальные интересы путем политического диалога", - отметил посол.

Научно-практическая конференция "Каспийское море - море мира и дружбы", проходит в субботу в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. Участники форума, среди которых представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, Евросоюза, ОБСЕ), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств, обсуждают актуальные вопросы каспийской проблематики: взаимодействие прибрежных стран в политической, экономической, научной, экологической и других областях.