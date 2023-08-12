В Москве объем производства мебели вырос на четверть с начала года

Он увеличился на 25,2%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объем производства мебели на предприятиях Москвы увеличился на 25,2% с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С января по май 2023 года объем производства мебели на столичных предприятиях увеличился на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. <…> Сегодня в Москве работают 90 мебельных фабрик, четыре из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2% превышает показатель за аналогичный период 2022-го", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предприятия производят широкую номенклатуру мебельных изделий из различных материалов для дома, офиса, торгово-складских помещений и социально значимых объектов.

"Общий объем отгруженной городскими мебельными компаниями продукции за отчетный период составил 5,33 млрд рублей. Московские предприятия продолжают наращивать производственные мощности и расширять ассортимент выпускаемых мебельных товаров для лечебно-профилактических учреждений: медицинских кроватей, шкафов, столов, кушеток для перевозки пациентов и других изделий", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.