Во Франции продукты питания подорожали в июле на 13,1%

По данным Национального института статистики и экономических исследований, инфляция в этом месяце составила 4,3%

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Цены на продукты питания в крупных французских торговых сетях выросли по итогам июля на 13,1% в годовом исчислении. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "рост цен в торговых сетях в июле несколько замедлился и составил 13,1%, в то время как в июне он был 14,4%". В частности, информирует телеканал, мясо подорожало на 11,3%, напитки - на 10,1%.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в июле инфляция во Франции составила 4,3%. Это несколько ниже показателя прошлого месяца, когда она достигла отметки 4,5%.

В середине июля французское правительство передало в парламент проект бюджета, который впервые за почти 10 лет предусматривает сокращение расходов. Власти планируют потратить в 2024 году €428,8 млрд, что на 4,2 млрд меньше, чем в текущем.

Государство сокращает расходы в связи с необходимостью добиться снижения госдолга. В 2022 году он достиг отметки 111,6% ВВП. Принимаемые меры экономии должны обеспечить снижение госдолга до 108,3% ВВП к 2027 году.