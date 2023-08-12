В МО Турции заявили, что Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки

Как сообщили в Анкаре, турецкий лидер прилагает большие усилия для этого

АНКАРА, 12 августа. /ТАСС/. Мировые лидеры и руководство ООН считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки. Такое мнение выразил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber.

"После начала войны между Россией и Украиной все узнали, что эти две страны были кормилицами всего мира. Прекращение поставок оттуда имело очень серьезные последствия. Если поставок не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему. Он прилагает большие усилия. И я убежден, что он способен решить вопрос [о возобновлении сделки]", - сказал Гюлер.

Министр напомнил, что благодаря зерновой инициативе "в нуждающиеся страны было отправлено более 33 млн тонн зерна". 17 июля Россия объявила об остановке реализации этих договоренностей.

Выступая на форуме Россия - Африка, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва шла на участие в зерновой сделке в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено. 8 августа турецкий лидер заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. При этом в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, добавил он.