Нацбанк Украины продал $15 млрд с начала года в ходе валютных интервенций

За тот же период украинский центробанк приобрел $193,2 млн

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины продал более $15 млрд в ходе валютных интервенций с начала января по конец июля. Такие данные содержатся в статистике, опубликованной на сайте регулятора.

За тот же период украинский центробанк приобрел $193,2 млн. За текущую неделю регулятор продал $469,4 млн, купил $850 тыс.

В начале июля Нацбанк сообщил, что международные валютные резервы Украины достигли рекордно высокого уровня за всю историю благодаря финансовой помощи иностранных партнеров и составили почти $39 млрд, на 4,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент страны Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.