В КБР на обновление материально-технической базы колледжей направят 160 млн рублей

В настоящее время в регионе завершается подготовка к новому учебному году

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) на обновление материально-технической базы двух колледжей направят 160 млн рублей. Об этом сообщил в субботу глава региона Казбек Коков.

"Актуальной остается тема развития среднего профессионального образования. Речь шла [на встрече с министром просвещения и науки КБР Анзором Езаовым] об использовании федеральных средств, выделенных гуманитарно-техническому и агропромышленному колледжам, которые победили в конкурсном отборе по проекту "Профессионалитет". Это 160 млн рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В настоящее время в регионе завершается подготовка к новому учебному году, в ходе которой особое внимание уделяется системам обеспечения безопасности.

По определению Кокова, в активной фазе находится проект создания лагеря для летнего оздоровительного отдыха детей. Республика выиграла грант в размере 57 млн рублей, которые направлены на возведение двух блоков на 100 мест на базе центра "Антарес".