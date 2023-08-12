Уезд на Хайнане получил статус территории с идеальным климатом для проживания

Как отметил первый заместитель главы Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда Фэн Яцюань, воздух там содержит повышенное количество отрицательных ионов

ХАЙКОУ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Китайское метеорологическое управление присвоило Баотин-Ли-Мяоскому автономному уезду на Хайнане статус территории с климатом, максимально комфортным для проживания. Об этом сообщили местные власти.

"У нас появилась новая визитная карточка, национальный бренд в области климата и экологии", - прокомментировал на пресс-конференции первый заместитель главы уезда Фэн Яцюань. По его словам, Баотин стал первой административно-территориальной единицей Хайнаня, получившей такой почетный статус.

Как уточнил чиновник, воздух Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда содержит повышенное количество отрицательных ионов: более 8,2 тыс. на 1 куб. см. Считается, что они положительно влияют на иммунитет и повышают настроение.

Фэн Яцюань напомнил, что почти 85% территории административной единицы покрывают леса, а температура воздуха в этой части острова в среднем колеблется от 20,7 до 24,5 градусов по Цельсию. "Специфика местного климата заключается в том, что здесь тепло, а не жарко, прохладно, а не холодно, ясно, но без сухости, влажно, но без сырости", - сказал он.

Замглавы уезда отметил, что Баотин считается "кислородным баром" и "легкими" Хайнаня. Он напомнил, что в уезде есть горячие источники, которые в сочетании с прекрасным воздухом и мягким климатом позволяют организовать превосходный отдых.

"Мы будем активно работать над формированием в нашем уезде передовой оздоровительной отрасли провинциального и даже национального уровня", - подчеркнул Фэн Яцюань.