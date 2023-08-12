В Мордовии в создание комбикормового завода вложили почти 300 млн рублей инвестиций

Глава республики Артем Здунов назвал завод современным предприятием с высокой продуктивностью

ТАСС, 12 августа. Новый комбикормовый завод приступил к работе в Мордовии, инвестиции в проект составили почти 300 млн рублей, написал в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Открыли в Кочкуровском районе комбикормовый завод агрофирмы "Норов". Вложения компании - почти 300 млн рублей, и два года труда норовских строителей", - отметил он.

Здунов назвал завод современным предприятием с высокой продуктивностью. "Каждый такой завод поднимает уровень жизни в целом и уровень жизни тех, кто здесь работает", - подчеркнул он.

Глава республики добавил, что "Норов" - пример предприятия, где сотрудникам уделяется большое внимание. "Все для хорошего отдыха и спорта здесь тоже есть. День продолжился турниром по пляжному футболу", - уточнил он.