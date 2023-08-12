США разблокировали иранские активы в рамках сделки по обмену заключенными

Как сообщили в Тегеране, вскоре эти средства будут конвертированы в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров

ДУБАЙ, 12 августа. /ТАСС/. США уже разблокировали иранские активы в размере $6 млрд, которые Тегеран должен получить в рамках соглашения об обмене заключенными. Об этом заявил председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

"Благодаря успешной дипломатии все активы Ирана, удерживаемые в Южной Корее, уже разблокированы <...>. Вскоре эти средства будут конвертированы из [южнокорейских] вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров", - написал Фарзин в социальной сети X (ранее Twitter).

Как пояснил глава регулятора, изначально в южнокорейских банках находилось почти $7 млрд, предназначенных для оплаты поставок иранской нефти за несколько лет. Однако средства были депонированы в вонах, из-за снижения паритета южнокорейской валюты по отношению к доллару Тегеран сможет получить только $6 млрд.