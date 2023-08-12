В Республике Алтай построят производство СПГ до 2025 года

Глава региона Олег Хорохордин также сообщил о планах модернизации международного пункта пропуска "Ташанта" через государственную границу с Монголией

ТАСС, 12 августа. Малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Республике Алтай до 2025 года. Это позволит поставлять топливо в приграничные районы Монголии, написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин.

"Еще одно перспективное направление сотрудничества - производство сжиженного природного газа и поставка в приграничные районы Монголии. Малотоннажный комплекс по производству СПГ планируем построить до 2025 года в рамках соглашения с компаниями "ВЭБ инжиниринг" и "РХГ инжиниринг", подписанного на Петербургском экономическом форуме в июне этого года", - написал он по итогам 17-го заседания международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай" в Баян-Ульгийском аймаке Монголии.

По словам Хорохордина, на первых этапах реализации проекта будет обеспечена автономная газификация районов Республики Алтай посредством приобретения спецтранспорта. Уже после этого регион будет готов выйти с предложениями к зарубежным партнерам.

В ходе заседания также было заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с Баян-Ульгийским и Кобдоским аймаками Монголии.

Глава региона также сообщил о планах модернизации международного пункта пропуска "Ташанта" через государственную границу с Монголией. По словам главы Республики Алтай, это позволит увеличить и пропускную способность более чем в три раза, и товарообмен с Монголией, Казахстаном и Китаем. Также продолжается работа над созданием нового пункта пропуска "Карагай" на границе с Казахстаном.