Посол КНР в ФРГ прокомментировал ужесточение правил экспорта галлия и германия

Как заявил Ву Кен, это решение не направлено против отдельных государств

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Ужесточение контроля над экспортом галлия и германия со стороны Китая не направлено против отдельных государств. Об этом заявил посол КНР в ФРГ Ву Кен в интервью газете Berliner Zeitung.

"Что касается новых правил экспорта галлия и германия, о которых вы упомянули: эти два сырья имеют свойства "двойного назначения", то есть их можно использовать и в военных целях. Строгий контроль в этой области является обычным явлением на международном уровне", - сказал дипломат. "Ограничения не направлены на отдельные страны", - подчеркнул он. Как отметил китайский посол, в Европе и США гораздо более широкий спектр товаров подлежит экспортному контролю и даже существуют четкие предписания об ограничении экспорта в Китай.

"Говорят, что Европа становится все более зависимой от Китая в отношении редкоземельных элементов и другого сырья. Но, честно говоря, КНР, пожалуй, даже больше зависит от Европы, чем наоборот", - сказал Ву Кен. В этой связи он заверил, что Китай не пойдет на разрыв связей с Европой. "На протяжении десятилетий две экономики были очень взаимосвязаны. Мы работаем вместе, чтобы вместе создавать процветание. Без глобального сотрудничества, в том числе с Германией, быстрое развитие Китая невозможно", - заявил посол.

Комментируя принятую правительством ФРГ стратегию по выстраиванию отношений с Пекином, Ву Кен подчеркнул, что "между Китаем и Германией консенсуса гораздо больше, чем разногласий". "Обе страны являются партнерами, а не соперниками. Самая большая угроза мировой стабильности и мировой экономике заключается в том, что некоторые страны искусственно проводят отделение и конфронтацию, разъединение и разрыв цепочек поставок", - сказал дипломат. Он добавил, что "ни один из вызовов и проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Германия, не был вызван Китаем".

"Если ФРГ рассматривает Китай как конкурента и системного соперника, это не отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы надеемся, что Германия будет проводить рациональную политику в отношении КНР", - заключил посол Китая в ФРГ.

Об ужесточении контроля

1 августа Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР приступили к ужесточенному контролю над экспортом галлия, германия и химических соединений, которые их содержат. Теперь для вывоза такой продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе. В число химических соединений, на которые распространяется правило, включены нитрид и оксид галлия, а также его фосфат, арсенид, селенид и антимонид, зонноочищенный германий в слитках, его диоксид и тетрахлорид, фосфид цинка и германия. Попытки вывезти их из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур будут наказываться в соответствии с нормами уголовного права.