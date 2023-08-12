Московские производители приняли участие в выставке продуктов питания в Хошимине

Свою продукцию на Vietfood & Beverage привезли в общей сложности около 700 компаний и предприятий из 20 стран мира

ХАНОЙ, 12 августа. /ТАСС/. Экспозиция Made in Moscow, организованная Московским экспортным центром (МЭЦ), была представлена на 27-й международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood & Beverage, проходившей с 10 по 12 августа в южном вьетнамском городе Хошимине.

Стенд Made in Moscow впервые представлен на этой выставке, где компании-участники познакомили гостей с выпускаемой в столице продукцией, сообщили ТАСС в Московском экспортном центре. "Предприниматели Москвы при поддержке города и Московского экспортного центра активно налаживают деловые связи с Вьетнамом и регионом АСЕАН, поэтому открытие объединенного стенда в Хошимине стало еще одним шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что участие в выставке 17 пищевых компаний станет для производителей столицы дополнительной возможностью найти новых зарубежных партнеров", - сказал генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов.

Среди участников Vietfood & Beverage также 13 российских предприятий пищевой отрасли, собранных в коллективной экспозиции Made in Russia Российского экспортного центра. В их числе производители соусов, специй и приправ, икры и морепродуктов, соков, алкогольных напитков, овощных консервов, биологически активных добавок, шоколада и конфет, мяса, паштетов, сыров и фруктово-ягодных пюре.

Свою продукцию на Vietfood & Beverage привезли в общей сложности около 700 компаний и предприятий из 20 стран мира. На выставке демонстрируется широкий спектр продуктов питания, напитков, пищевых добавок, лекарственных препаратов, а также оборудование для производства, упаковки и консервации продуктов питания.