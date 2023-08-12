12 августа, 19:42

В ОЭЗ "Новгородская" намерены создать 5 тыс. рабочих мест до 2030 года

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на территории ОЭЗ зарегистрировали шесть компаний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Новгородская" планирует до 2030 года создать 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журналистам гендиректор ОЭЗ Артур Аюпов по итогам подписания концессионного соглашения о строительстве кампуса мирового уровня в Великом Новгороде.

"Мы будем использовать современный кампус как плацдарм для подготовки рабочих специальностей, работников, которые будут трудоустраиваться на особой экономической зоне у наших резидентов. Ведь наша задача, особой экономической зоны, - до тридцатого года создать 5 тыс. рабочих мест, и их нужно, конечно же, укомплектовать рабочими силами", - сказал Аюпов.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, на территории ОЭЗ зарегистрировано шесть компаний.

"У бизнеса три варианта взаимодействия с ОЭЗ. Первый - взять в аренду готовые производственные помещения. Второй - <...> когда управляющая компания ОЭЗ предоставляет инвестору земельный участок со всеми коммуникациями. В первом и во втором случаях бизнес получает налоговые льготы и ему доступна процедура свободной таможенной зоны. Третий путь - предприниматели могут работать на территории ОЭЗ и без статуса резидента", - говорится в сообщении.

ОЭЗ "Новгородская" создается в партнерстве с ОЭЗ "Алабуга" и функционирует в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности". 

Теги:
РоссияНовгородская область
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