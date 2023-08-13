Шестой энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим горячего останова

Перевод произошел в 01:14, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Реакторная установка шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) переведена в состояние "горячий останов". Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Сегодня в 01:14 блок №6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов". Реакторная установка блока №4, как сообщалось ранее, находится в состоянии "холодный останов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что энергоблок №6 планировалось перевести в состояние "горячий останов" для обеспечения паровых нужд ЗАЭС. При этом реакторную установку блока №4 перевели в состояние "холодный останов" для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.