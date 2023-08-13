В Омской области урожай зерновых ожидается на 15% меньше из-за засухи

В регионе планируется собрать около 3 млн тонн зерна

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Сильная засуха, из-за которой в Омской области введен режим ЧС, станет причиной снижения урожая зерновых в регионе на 15%, до 3 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа.

"Если бы не засуха, мы точно имели бы урожай зерновых процентов на 15% [больше], порядка 3,5 млн тонн зерна. Мы внесли много удобрений, соблюли все сроки сева, если бы была нормальная влага, то урожайность была бы порядка 20 ц/га. А сегодня мы имеем около 16 ц", - сказал Дрофа, отметив, что в Омской области планируется собрать около 3 млн тонн зерна.

По его словам, от засухи в 12 южных районах Омской области пострадало 200 тыс. га посевов и около 10 тыс. га погибло. "И это мы берем только те площади, которые не были пересеяны, например, под кормовые культуры", - сказал министр. Он уточнил, что сумма нанесенного засухой ущерба станет известна только осенью.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.