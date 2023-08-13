На Херсонщине закупят мобильные котельные для отопления в том числе прифронтовой зоны

Полностью подготовку к отопительному сезону планируется завершить к 1 октября, сообщил пресс-секретарь министерства топливно-энергетического комплекса региона Леонид Лисицкий

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области закупят две мобильные котельные, чтобы в том числе отапливать объекты в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства топливно-энергетического комплекса региона Леонид Лисицкий.

"Принято решение закупить две мобильные котельные, которые будут отапливать объекты до устранения аварий, в том числе в 15-километровой зоне", - сказал Лисицкий.

Он уточнил, что в области 511 социальных объектов отапливаются от 255 котельных. "Уже месяц полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Проводятся плановые работы, ремонт и замена оборудования. Полностью подготовку планируется завершить к 1 октября", - рассказал Лисицкий.

В министерстве ранее сообщали, что власти Херсонской области централизуют систему отопления социально значимых объектов (школ и больниц), передав их котельные в эксплуатацию предприятию "Херсон теплосети".

Замена теплосетей

Сотрудники предприятия "Херсон теплосети" к 1 октября поменяют 2,5 тыс. м теплосетей, которые сейчас находятся в аварийном состоянии, заявил Лисицкий.

"Из 8 тыс. м теплосетей теплопроводов на территории левобережья Херсонской области до 1 октября будут заменены 2,5 тыс. м, которые находятся в аварийном, непригодном для использования и передачи тепла состоянии", - сказал он.

По его словам, заменять котельные, теплосети и прочее оборудование будут сотрудники "Херсон теплосети" вместе с регионами-шефами. "Уже сейчас регионы-шефы помогают восстанавливать и подготавливать к отопительному сезону многие объекты", - добавил Лисицкий.

Он уточнил, что уже 122 объекта готовы к осенне-зимнему периоду. "Это составляет 31% от общего плана. Прямо сейчас ведутся работы еще не 20 объектах", - добавил пресс-секретарь министерства.