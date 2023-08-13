"Роскапстрой" планирует создать в ДНР научно-технологический совет для инвестпроектов

Если такой опыт в республике станет успешным, то он будет транслирован и на другие регионы, отметила руководитель организации Юлия Максимова

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. "Роскапстрой" планирует создать научно-технологические инвестиционные советы в новых регионах РФ для организации межведомственного взаимодействия при реализации инвестиционных проектов. Пилотным регионом станет Донецкая Народная Республика (ДНР), сообщила на пленарном заседании "Перспективы развития строительства" в Новосибирске руководитель ФАУ "Роскапстрой" Юлия Максимова.

ФАУ "Роскапстрой" - созданный Минстроем России единый заказчик при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Организация занимается восстановлением объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, возведением жилья, обработкой и захоронением ТКО в ЛНР, ДНР и на других территориях.

"У нас есть непаханое поле на новых территориях. Это территории, на которые по линии Минпромторга предусмотрено выделение денег на инвестпроекты. Там на самом деле стоит просто задача состыковать денежные средства с инвестиционными проектами. <…> Пилотным регионом, наверное, у нас будет Донецкая Народная Республика. Скорее всего, там будет в ближайшее время определено что-то вроде научно-технического инвестиционного совета. Для того чтобы часть проектов там получили свою жизнь", - сказала Максимова.

В беседе с ТАСС она пояснила, что если опыт научно-технологического совета в ДНР станет успешным, то он будет транслирован и на другие регионы. В состав совета будут входить представители регионального правительства, так как они лучше всего понимают потребности региона, будут привлечены сотрудники федерального и регионального министерств промышленности и торговли как держатели потенциальных инвестиционных средств или льготных программ, представители научного сообщества и бизнеса.

"Организовать такую площадку, где могли бы встретиться научные кадры, бизнес и государство, мне кажется важным и актуальным. <...> Присутствуя во всех регионах РФ, занимаясь зачастую межведомственными коммуникациями, я понимаю, что есть колоссальные информационные разрывы. Многие ведомства не знают, какие есть возможности, здесь необходимо усаживать за один стол представителей бизнеса, у которых есть деньги и есть желание, представителей научного сообщества", - рассказала Максимова.