В Запорожской области заявили о снижении цен на социальные товары до уровня общероссийских

Заместитель председателя правительства региона по экономике Андрей Козенко отметил, что власти области в большей степени ориентируются на цены в Крыму

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость социально значимых товаров в Запорожской области снизилась до уровня общероссийской. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"На сегодняшний день у нас стабилизировались цены, они соответствуют ценам в других регионах страны, в том числе крымским. Постоянно идет мониторинг наших товаров, мы соотносимся с федеральной статистикой, мониторингом в соседних субъектах и Республике Крым. По тем группам товаров, которые выпадают, мы принимаем решение по регулированию цены. На сегодняшний день у нас таких выпадений нет", - сказал Козенко.

Он уточнил, что власти области в большей степени ориентируются на цены в Крыму. "Это ближайший регион, на который можно ориентироваться с точки зрения устоявшейся экономики, но это нас не связывает по рукам, мы смотрим и Краснодарский край, и Ростовскую область, и другие регионы ЮФО, когда определяемся с установлением той или иной цены", - пояснил Козенко.

Ранее он сообщил ТАСС, что власти Запорожской области намерены отказаться от административного регулирования цен в регионе, профильные министерства будут заключать с предприятиями торговли соглашения о добровольном ограничении розничных цен на несколько продовольственных и непродовольственных товаров и некоторые лекарства.

Летом 2022 года власти Запорожской области установили максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг. В частности, был установлен верхний предел цены на большинство распространенных продуктов питания.