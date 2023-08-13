Мурашко сообщил, что в новых регионах восстановили и построили 98 медицинских объектов

До конца года планируется завершить восстановление и строительство еще 136 объектов, отметил министр здравоохранения России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты строительной отрасли восстановили и возвели 98 медицинских объектов в новых регионах РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в поздравлении с Днем строителя.

"Сегодня специалисты строительной отрасли помогают возрождать систему здравоохранения в новых регионах. Уже восстановлено и построено 98 объектов здравоохранения. До конца 2023 года планируется завершить восстановление и строительство еще 136 объектов", - говорится в сообщении.

Мурашко добавил, что за три года реализации нацпроекта "Здравоохранение" в эксплуатацию ввели более 4 тыс. объектов здравоохранения. "Продолжается строительство 21 детской больницы, 17 онкологических диспансеров. В 2023 году планируется создание еще более 1,2 тыс. объектов здравоохранения", - уточнил он.