Минстрой планирует сформировать кадровый резерв строительной отрасли

Квалифицированные управленцы очень сильно нужны, отметил директор департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия ведомства Алексей Тихомиров

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует разработать концепцию формирования кадрового резерва специалистов строительной отрасли. Об этом сообщил на пленарном заседании "Перспективы развития строительства" в Новосибирске директор департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя России Алексей Тихомиров.

"Необходимо начать формировать кадровый резерв Минстроя РФ. Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами", - сказал Тихомиров.

В беседе с ТАСС он добавил, что планируется разработать концепцию формирования кадрового резерва Минстроя РФ.

"В первую очередь мы будем расценивать это как пул экспертов. Второе <…> - бывают запросы и из регионов, и от коммерческого сектора, сейчас очень большая потребность в кадрах в новых субъектах РФ, безусловно, будет возможность из этого кадрового резерва выбирать людей, уже понимая и зная, что они из себя приставляют. Третье - это возможность получить стажировки, мастер-классы. Эти три базовые вещи должны лечь в основу формирования кадрового резерва", - пояснил Тихомиров.

Он добавил, что с технической точки зрения эта задача решаема, Минстрой РФ создал и активно использует единую цифровую платформу кадрового центра, на базе которой будет сформирован единый реестр участников конкурса.