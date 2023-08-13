Мишустин заявил, что нужно уделять внимание восстановлению инфраструктуры в новых регионах

Премьер-министр России также отметил необходимость продолжить работу по созданию единой цифровой среды

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Восстановлению всей инфраструктуры в новых регионах России должно быть уделено особое внимание. С таким посылом премьер-министр Михаил Мишустин обратился к работникам строительной отрасли в поздравительной телеграмме по случаю их профессионального праздника.

"Важно <…> особое внимание уделять восстановлению и возведению жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в тексте поздравления.

Мишустин также отметил необходимость продолжить работу по созданию единой цифровой среды, переводу в электронный вид услуг, сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла.

Ранее президент РФ Владимир Путин также отметил "большую, самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей".

День строителя был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 году. Профессиональный праздник отмечается каждый год во второе воскресенье августа.