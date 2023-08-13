Средний бизнес раскритиковал власти ФРГ за многомиллиардные субсидии крупным корпорациям

Глава Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Кристоф Альхаус назвал это деиндустриализацией и трагедией для страны

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Предприятия среднего бизнеса подвергли резкой критике экономическую политику правительства ФРГ, направленную на субсидирование крупных, в том числе иностранных корпораций, и порой не учитывающую интересы средних компаний.

"В настоящее время политики делают все возможное, чтобы сломать хребет компаниям среднего размера", - заявил газете Bild am Sonntag глава Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса ФРГ Кристоф Альхаус. "Правительство Германии больше не должно превращать себя в представителя интересов крупных иностранных концернов", - добавил он. "Раздавать подарки на миллиарды у главного входа на самые прибыльные рынки Германии, в то время как притесняемые средние компании выбирают запасной выход за границу. Это чистая деиндустриализация и трагедия для нашей страны", - констатировал Альхаус.

Руководитель Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер подчеркнула, что одних субсидий Германии недостаточно для преодоления экономического кризиса. "Субсидирование развития полупроводниковой промышленности является необходимой неотложной мерой: это будет сопровождать переход к углеродно-нейтральной мобильности и цифровизацию нашей отрасли", - считает она. Заводы, по ее мнению, являются важными составными частями надежной цепочки поставок, в том числе для автомобильной промышленности.

8 августа Совет директоров тайваньской компании TSMC сообщил о том, что одобрил строительство завода по производству полупроводников в Дрездене за €3,5 млрд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал это решение. Ожидается, что стоимость проекта составит €10 млрд, половина из которых будет профинансирована правительством ФРГ. В июне кабмин Германии уже заключил соглашение с Intel о строительстве завода по производству микрочипов в Магдебурге.

Несколько германских экономистов высказали сомнение в целесообразности этих проектов. По словам главы Института по изучению экономики RWI (Эссен) Кристофа Шмидта, существуют сомнения, что субсидирование этих производств принесет стране больше пользы в долгосрочной перспективе, "чем если бы те же средства были вложены, например, в исследования и разработку технологий хранения или в инфраструктуру для импорта и транспортировки водорода". По его данным, общая сумма госсубсидии германской стороны на развитие обоих заводов составит €15 млрд.