Newsweek: США теряют влияние на Ближнем Востоке из-за укрепления отношений России и Ливана

По словам обозревателя журнала Тома О'Коннора, усиление присутствия России в этой стране может в перспективе предоставить Москве доступ к новому порту и коммерческому рынку для обхода западных санкций

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/ Укрепление отношений между Россией и Ливаном может подорвать влияние США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел обозреватель журнала Newsweek Том О'Коннор.

"В то время как президент США Джо Байден сосредоточен на <...> Украине, Кремль без лишнего шума ищет возможность извлечь выгоду из своего растущего влияния на Ближнем Востоке", - считает О'Коннор. По его словам, "усиление присутствия [России] в этой небольшой, но стратегически расположенной средиземноморской стране может в перспективе предоставить Москве доступ к новому порту и коммерческому рынку для обхода западных санкций", а также позволит России заручиться поддержкой еще одного партнера на международных площадках.

Россия заинтересована в энергетической безопасности региона, подчеркивает обозреватель. "Для Ливана транзит российских энергоресурсов через страну может решить серьезные проблемы с инфраструктурой в условиях нынешнего экономического кризиса", - пишет эксперт.

"Российские компании могут получить более широкий доступ к ливанскому сектору энергетики и природных ресурсов, что подразумевает также запуск совместных проектов в области инфраструктуры", - заявил Newsweek старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, преподаватель МГИМО Игорь Матвеев. Он также упомянул привлечение ливанских инвестиций на российский рынок и возможность участия России в геологической разведке шельфовых месторождений газа в Ливане, что "могло бы создать рабочие места для россиян и ливанцев".

Издание также отмечает, что один из кандидатов в президенты Ливана Сулейман Франжье остается "надежным партнером и союзником России".