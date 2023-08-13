Компания Masdar построит в ОАЭ солнечную электростанцию стоимостью $1,5 млрд

Это станет крупнейший в мире солнечный парк

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Управление электро- и водоснабжения Дубая (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) выбрало эмиратскую компанию Masdar, специализирующуюся на проектах с использованием возобновляемых источников энергии, для строительства солнечной электростанции стоимостью около $1,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая.

"Генеральный директор DEWA Саид Мухаммед ат-Тайер объявил сегодня, что Masdar выиграла тендер на строительство и эксплуатацию шестой фазы солнечного парка имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума", - следует из заявления. Следующая фаза крупнейшего в мире солнечного парка будет построена в качестве отдельной электростанции, состоящей из фотоэлектрических панелей. Ее стоимость оценивается в 5,51 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,5 млрд).

Как уточнил ат-Тайер, шестая фаза солнечного парка мощностью 1,8 тыс. МВт будет вводиться в эксплуатацию поэтапно с четвертого квартала 2024 года. "Общая мощность объектов солнечной энергетики, введенных в эксплуатацию в солнечном парке, достигла 2 427 МВт. Доля чистой энергии в энергетическом балансе Дубая составляет около 16,3% его общей мощности. Этот показатель достигнет 24% в 2026 году с завершением шестой фазы и других этапов строительства солнечного парка", - добавил гендиректор DEWA.

Как отмечается на сайте солнечного парка имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, к 2030 году производственная мощность комплекса составит 5 тыс. МВт, а общий объем инвестиций в проект достигнет около $13,6 млрд. Первая фаза проекта мощностью 13 МВт была введена в эксплуатацию в октябре 2013 года. Строительство второй станции комплекса мощностью 200 МВт было завершено в марте 2017 года, третьей - в 2020 году. Четвертая станция с солнечной башней еще не завершена, после запуска она будет вырабатывать 950 МВт электроэнергии. 18 июня завершилось строительство пятой фазы проекта мощностью 900 МВт.