В Иране заявили, что страна нарастила своповые поставки газа из Туркмении в Азербайджан

Показатель достиг до 7-7,5 млн куб. м в сутки

АШХАБАД, 13 августа. /ТАСС/. Иран нарастил своповые поставки туркменского газа в Азербайджан с 4,5-5 млн куб. м в сутки до 7-7,5 млн куб. м. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес.

"Что касается поставок туркменского газа через территорию Ирана, надо смотреть наши контракты. Но согласно договоренностям, мы 4,5-5 млн куб. м в сутки своповые поставок ведем в Азербайджан. Сейчас своповые поставки увеличились до 7-7,5 млн куб. м. Именно по тем соглашениям, которые есть между Туркменистаном и Азербайджаном. <...> Потенциал для своповых поставок на серахской линии - до 20 млн куб. м в сутки", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Азербайджан, Туркмения и Иран договорились удвоить объем своповых поставок газа. Бессрочное трехстороннее между странами подписано в Ашхабаде в ноябре 2021 года.