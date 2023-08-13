ЦБ Зимбабве получил от горнодобывающих компаний 300 тыс. каратов алмазов и 350 кг золота

Стоимость полученного золота составила $20 млн, сообщил глава банка Джон Мангудья

ПРЕТОРИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Резервный банк Зимбабве, выполняющий роль ЦБ, получил в свои резервы 300 тыс. каратов алмазов и 350 кг золота от добывающих компаний в качестве выплат за право лицензионной разработки месторождений на территории страны. Об этом сообщил глава банка Джон Мангудья в интервью зимбабвийской газете The Sunday Mail.

"Точную стоимость алмазов назвать сложно, так как необходима специальная работа по их оценке, - заявил он. - Стоимость полученных 350 кг золота составляет $20 млн".

В октябре 2022 года правительство Зимбабве приняло новую норму, которая обязала горнодобывающие компании платить половину суммы за право вести добычу в произведенных ими сырьевых товарах, прошедших процесс обогащения. Остальная половина вносится деньгами.