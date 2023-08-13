Минсельхоз сообщил о снижении цен производителей на картофель в России на 23,5%

На подсолнечное масло они опустились на 13,8%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Цены производителей на картофель на 9 августа в сравнении с той же датой прошлого года снизились на 23,5%, на подсолнечное масло - на 13,8%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года. На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Соль за год подорожала на 3,5%, при этом с начала текущего года цена снизилась на 0,2%, добавили в пресс-службе.

"Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", - отметили в пресс-службе.